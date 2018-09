Tabellenletzter Altach verpflichtet Sambia-Stürmer

Bundesligist SCR Altach hat sich am Schlusstag des Transferfensters mit dem gewünschten Stürmer verstärkt. Die Altacher gaben am Freitag die Verpflichtung von Brian Mwila bekannt. Der 24-jährige Nationalspieler aus Sambia stand zuletzt in seiner Heimat bei Buildcon FC unter Vertrag. Er unterschrieb bis Sommer 2021 bei den Vorarlbergern.