„Vier Pfoten“-Team hilft nach Erdbeben auf Lombok

Am 19. August traf ein weiteres Nachbeben mit einer Stärke von 6,9 die indonesische Insel Lombok. Vorangegangene Erdbeben kosteten bereits über 400 Menschen das Leben und hunderttausende ihr Zuhause. Auf den Gili-Inseln vor der nordwestlichen Küste Lomboks mussten zahlreiche Menschen flüchten - ihre Pferde und die Katzen, die in den Siedlungen leben, blieben zurück. Sie haben keinen Zugang zu Frischwasser und Futter, viele von ihnen sind verletzt. Ein “Vier Pfoten“-Katastrophenhilfe-Team für Tiere ist deshalb bereits seit voriger Woche in der Region im Einsatz, verteilt Futter und behandelt verletzte Tiere.