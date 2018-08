Gibt es schon bald einen dritten Europacup-Bewerb?

Die UEFA berät über die mögliche Einführung eines weiteren Europacup-Bewerbs unterhalb von Champions League und Europa League. Wie Europas Fußball-Kontinentalverband am Donnerstag kurz vor der Auslosung zur Gruppenphase der Königsklasse in Monaco mitteilte, befinden sich die Überlegungen aber noch in einem frühen Anfangsstadium. Die Diskussionen würden in der Kommission für Klub-Bewerbe geführt.