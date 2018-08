Tierschützer entdecken Dutzende Hunde in Käfigen

„Züchterin“ zog immer wieder um

Die Dame sei keine Unbekannte, so Putzgruber: "Laut Zeugenaussagen wurden der Frau vor einigen Jahren mehr als 100 Hunde in einem Haus in Wien abgenommen; daraufhin verließ sie die Bundeshauptstadt und verlegte ihrer Tätigkeit nach Niederösterreich, wo sie dann noch mehrmals umgezogen sein soll." Das Leiden der Vierbeiner sollte nicht unbemerkt bleiben, immer wieder gab es Anzeigen und Einsätze der Amtsveterinäre. Auch am neuen Wohnort kam es zu Streitigkeiten mit den Nachbarn, die sich vom Bellen der eingesperrten Tiere belästigt fühlten.