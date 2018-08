Front gegen Holzlager im Erholungsgebiet wächst!

Im Unterland gehen die Wogen hoch! Nachdem - wie berichtet - ein Unternehmer aus Langkampfen plant, in einem Naherholungsgebiet zwischen Niederbreitenbach und Mariastein ein 5000 m² großes Altholz-Zwischenlager zu errichten, formiert sich Widerstand. Bei einer Versammlung am Montag ging es hochemotional zu, aber es gibt auch Hoffnung, dass das Projekt so doch nicht kommt.