Ärger über geplantes Altholz-Zwischenlager

Ein heimischer Unternehmer hat in Langkampfen die Errichtung eines 5000 Quadratmeter großen Altholz-Zwischenlagers geplant - und zwar in völlig unberührter Natur. Ein Projekt, das in der Gemeinde für sehr viel Zündstoff sorgt. Die Bewohner müssen etwa mit 4000 zusätzlichen Lkw-Fahrten im Jahr rechnen.