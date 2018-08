„Weltbilder“ im Hangar-7

„Das Natur- und Wissensmagazin Terra Mater hat, ein Ziel: seine Leserinnen und Leser mit außergewöhnlicher Qualität zu beeindrucken. Die Ausstellung im Salzburger Hangar-7 gibt uns die Chance, einen Ausschnitt aus den erstaunlichsten Reportagen der letzten Jahre ganz ungewöhnlich zu präsentieren - gleichsam in einem speziellen Rahmen“, sagt der Chefredakteur Robert Sperl.

Unter anderem werden Werke von internationalen Spitzenfotografen wie Cyril Ruoso (Frankreich), Robbie Shone (England), Nuria Lopez Torres (Spanien) oder Mirco Taliercio (Deutschland) gezeigt.

67 dieser Kunstwerke werden vom 5. September bis zum 28. Oktober zu bewundern sein. Die Bandbreite reicht dabei von den Schimpansen der Forschungsstation Bossou in Guinea über die Lechuguilla-Tropfsteinhöhle in New Mexico bis hin zum kältesten Ort der Welt in Sibirien. Selten wurde die Schönheit unseres Planeten auf so einem komprimierten Raum gezeigt. Man könnte sich kaum eine bessere Location wie den Hangar wünschen. Das Magazin erschien erstmals 2012 und es ist auch ein TV-Format.