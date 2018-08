Ferretti wird Interims-Teamchef der Mexikaner

Der brasilianische Fußballtrainer Ricardo „Tuca“ Ferretti wird für die anstehenden Länderspiele die mexikanische Mannschaft als Interims-Coach trainieren. „Willkommen zurück!“, schrieb der mexikanische Fußballverband am Montag an Ferretti gerichtet auf Twitter. Vorgänger Juan Carlos Osorio war bei der WM im Achtelfinale an Russland gescheitert.