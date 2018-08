Kate & Charlotte: Die schönsten Mama-Tochter-Looks

Zum Verwechseln ähnlich! Herzogin Kate und ihr Töchterchen Charlotte (3) treten auf Events gern im Partnerlook auf. Egal ob in Weinrot, in Babyblau oder - ganz nach dem Geschmack der kleinen Prinzessin - in Rosa: Die britischen Royals begeistern ihre Fans immer wieder mit niedlichen Auftritten in bunten Farben und aufeinander abgestimmten Outfits. Die schönsten Looks des herzigen Mama-Tochter-Gespanns gibt‘s hier im Video!