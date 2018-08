Geldstrafen für Kiffer und Klein-Dealer

Über den Umweg von Geldstrafen in Haft

Die Grazer VP sieht in sofortigen Geldstrafen, also in einer Art von Strafzetteln, einen Weg, gegen das Problem anzukämpfen. Gemeinderat Thomas Rajakovics: „Sofortige Geldstrafen in Höhe von 50 oder 100 Euro tun weh. Gestraft werden sollen Konsumenten, aber auch Klein-Dealer, die fünf oder zehn Gramm mit sich führen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ins Gefängnis muss, weil er die Geldstrafe nicht zahlen kann, die ist höher als bei der aktuellen Vorgangsweise der Justiz.“