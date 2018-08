Nullnummer bei Admira Wacker gegen Mattersburg

Admira Wacker und Mattersburg haben sich im Krisenduell der Bundesliga am Sonntag in der Südstadt mit einem torlosen Remis getrennt! Für beide Teams, die jeweils erst einen Sieg verbucht hatten, war es im fünften Meisterschaftsspiel der vierte Punkt. Nach klaren Niederlagen in der Vorwoche beschränkten sich beide Teams beim Debüt von Mattersburgs Interimstrainer Markus Schmidt auf das Nötigste.