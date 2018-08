„Alibi-Grenzkontrollen sind nicht mehr tragbar!“

Noch ist es nicht so weit, aber die Uhr tickt. Verkehrslandesrat Stefan Schnöll will die Landtagswahlen im benachbarten Bayern abwarten. „Wenn dann diese Alibi-Grenzkontrollen nicht aufhören, werden wir nach den Durchfahrtssperren in Grödig und Wals weitere Maßnahmen setzen müssen“, sagt Schnöll und fügt hinzu: „Dann werden wir beginnen, Autobahnabfahrten für den Ausweichverkehr zu sperren.“ Zwar funktioniert die Regelung mit den Durchfahrtsverboten in Grödig und Wals ganz gut, aber in Richtung „kleinen“ Walserberg ist die Situation an Tagen wie gestern unerträglich für die Salzburger. „Ich kann kein Ende der Grenzkontrollen fordern, aber die Alibi-Kontrollen zur Symbolik machen keinen Sinn“, erklärt der Landesrat. Schließlich wird an den kleinen Übergängen nicht kontrolliert und wenn es Aufgriffe von Flüchtlingen gab, dann in der vergangenen Zeit an diesen.

Für die nächsten Wochen plant Schnöll ein Treffen mit Polit-Kollegen aus Bayern, wie der Verkehrsministerin Ilse Aigner und Innenminister Joachim Herrmann. Denn auch die Nachbarn spüren die wirtschaftlichen Auswirkungen der Kontrollen. „Wir wollen da Druck aufbauen“, gibt sich der Landesrat kämpferisch.