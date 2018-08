Elfer-Geschenk bringt Bayern auf die Siegerstraße!

Die Bayern taten sich weiter schwer und kamen kaum zu Chancen. So musste ein Elfmeter-Geschenk für die Entscheidung sorgen - Ribery war über den am Boden liegenden Harvard Nordtveit gestolpert. Lewandowski verwandelte in der 82. Minute den Strafstoß nach Foul an Franck Ribery. Zuvor war der Elfer nach Videobeweis wiederholt worden, da Robben beim erfolgreichen Nachschuss zu früh in den Strafraum gelaufen war. Ein weiterer Treffer der Bayern von Leon Goretzka wurde ebenfalls nach Videobeweis wegen Handspiels aberkannt. In der 90. Minute setzte Robben mit dem 3:1 aus kurzer Distanz den Schlusspunkt.