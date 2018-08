Erpfendorfer Feuerteufel aus U-Haft entlassen

Eineinhalb Monate hielt der mutmaßliche Feuerteufel ganz Erpfendorf in Atem. Sieben Brände soll der 17-Jährige in der Zeit zwischen Anfang Juni und Mitte Juli gelegt haben. Den größten Coup landete der Verdächtige bei einem Bauernhaus in der Nacht zum 1. Juli. Vier Personen wurden beim Feuerinferno verletzt. Drei weitere Male soll der Jugendliche auf dem Areal einer Dämmstoff-Firma zugeschlagen haben. Die anderen Brände in einem Waldstück bzw. auf Wiesen endeten vergleichsweise glimpflich.