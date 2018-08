Terroristische Straftaten waren nicht überprüfbar

Terroristische Taten

Handlungen, die den Tatbestand des Terrorismus erfüllten, wie es in der Anklage hieß. Zudem gab der Mann an, dass er sich 2011 in Inguschetien einer Gruppe anschloss, die wie sich in den Erhebungen herausstellte, terroristischer Natur war. Vernehmungen durch den Verfassungsschutz folgten. „Je mehr Befragungen es gab, desto mehr relativierte der Angeklagte seine Aussagen“, so der Staatsanwalt.