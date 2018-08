Verona Pooth: „Er will keine scharfe Mama haben“

Als Teenager will man vor allem eins: nicht so werden wie die eigenen Eltern. Da geht es Diego Pooth, Sohn von Verona und Franjo Pooth, nicht anders als den meisten Heranwachsenden. Im Interview für die Sat1-Show „Endlich Feierabend“ verriet der 14-Jährige jetzt, dass er sich im Gegensatz zu seiner berühmten Mutter lieber nicht so gern auf Instagram und Co. zeigt. Und schon gar nicht auf Mamas Seite, denn „meine ganzen Kumpels gucken ja ihre Storys“.