Entlaufener Hund in Bergnot führte zu Großeinsatz

Ein entlaufener Hund, der sich im Gebirge verirrt hatte, hat am Mittwoch in der Steiermark zu einem Großeinsatz geführt. Wanderer hörten Gebell und befürchteten, dass eine Person in Bergnot geraten sei. Ein Verletzter konnte schlussendlich nicht gefunden werden, dafür aber der Hund. Er konnte unverletzt geborgen werden.