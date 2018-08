Der Gentleman unter den Fotografen

„Als mein Onkel Picasso kennenlernte war ich gerade Mal drei. Aber er hat mir später viel von ihm und der 20-jährigen Freundschaft, die die Beiden verband, und in der über 10.000 Aufnahmen entstanden sind, erzählt. Dass er Picasso aber auch anderen Celebrities so nah kam, lag mit Sicherheit daran, dass er ein absoluter Gentleman war, der sich durch Charme und Zurückhaltung, in erster Linie aber durch den richtigen Blick für den entscheidenden Moment auszeichnete“, verriet sein Neffe Wolfgang Frei unlängst bei der Vernissage in der Leica Boutique in Salzburg.