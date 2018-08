41 Hunde gehortet: Behörde räumte Hof

Außergewöhnliche Razzia in der Nacht auf Montag in der Gemeinde Sulz im Weinviertel in Niederösterreich! Dort soll eine selbst ernannte Tierschützerin - die „Krone“ berichtete - nicht weniger als 41 Hunde auf einem kleinen Hof gehortet haben. Anrainer schlugen Alarm, jetzt wurden 23 Vierbeiner ins Tierschutzhaus gebracht.