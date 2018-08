18 Millionen Euro für Umbau der Schulen

„Uns war in der Vergabe auch wichtig, dass die Sieger bereits Erfahrungen mit derartigen Projekten haben“, erklärt Schwaiger. Die oberösterreichischen Architekten haben zum Beispiel bereits die Schulzentren in Gramastetten und in Bad Leonfelden gestaltet. Der Betrieb soll nämlich während der Bauphase normal weiter geführt werden. Schwaiger: „Da geht es jetzt in die Detailplanung. Aber es wird eine logistische Meisterleistung notwendig sein.“ Es entscheidet sich, wie die verschiedenen Bauphasen gestaltet werden.

Derzeit ist vorgesehen mit den Arbeiten bei der Volksschule zu beginnen. Diese ist mit 433 Schülern und 21 Klassen die größte im gesamten Bundesland. In der Neuen Mittelschule kommen noch einmal 271 Jugendliche dazu. „Wir wollen, wenn es geht ohne Container, oder zumindest mit so wenigen wie möglich auskommen“, sagt die Bürgermeisterin. Der Baustart ist für die Ferien geplant. Ob möglicherweise 2019 steht noch im Raum. Wahrscheinlicher ist der Sommer 2020.