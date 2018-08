Manchester United blamiert sich bei Underdog

Manchester United hat den ersten Rückschlag in der englischen Liga erlitten. Das Team von Jose Mourinho unterlag am Sonntag auswärts bei Brighton & Hove Albion 2:3. Zwei Tore durch Glenn Murray (25.) und Shane Duffy (27.) brachten die Hausherren in Führung. Romelu Lukaku gelang kurz darauf der Anschluss (34.), ehe Pascal Groß noch vor der Pause für die Entscheidung sorgte (44./Elfmeter).