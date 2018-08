50 Tonnen Crystal Meth in Mexiko beschlagnahmt

Der mexikanischen Armee ist am Freitag ein Schlag gegen die Drogenmafia gelungen. In Mexiko hat die Armee eine Rekordmenge von 50 Tonnen der synthetischen Droge Crystal Meth beschlagnahmt. Marinesoldaten stellten bei der Durchsuchung eines illegalen Rauschgiftlabors und zweier unterirdischer Lagerräume in der Stadt Alcoyonqui die Rekordmenge von 50 Tonnen Crystal Meth in fester und flüssiger Form sicher.