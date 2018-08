Seitenhieb! Griezmann macht sich über Ramos lustig

Mit dem Supercup-Triumph gegen Real Madrid am Mittwoch hat Atletico Madrid gezeigt, dass auch in dieser Saison mit ihnen zu rechnen ist. Der Vizemeister startete mit einem Titel in die Saison, noch dazu errungen gegen den Dauerkonkurrenten und Stadtrivalen. Nach dem Spiel sorgte Atletico-Superstar Antoine Griezmann mit einem Seitenhieb gegen Real-Kapitän Sergio Ramos für Aufsehen.