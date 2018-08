Der Spagat zwischen Moderne und Nostalgie

Es ist 8 Uhr am Morgen, die Straßen sind leer, Stille liegt über Innsbruck am Feiertag. Doch während der Großteil der Bevölkerung noch friedlich schläft, herrscht am Güterbahnhof schon rege Betriebsamkeit. Menschen in bunten Westen koordinieren, schleppen und hantieren, denn: Der Zirkus ist in der Stadt!