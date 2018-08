Demi Lovato: Entzug soll knallhart werden

Demi Lovato will sich den Entzug angeblich nicht leichtmachen. Die Sängerin befindet sich seit letzter Woche in einer Entzugsklinik, nachdem sie sich im Cedars-Sinai-Krankenhaus von ihrer Überdosis erholt hatte. Wie ein Insider nun berichtet, soll sich die Musikerin bewusst für ein Programm entschieden haben, das sie an ihre Grenzen treibt, um sicherzugehen, dass sie den Drogen ein für alle Mal entsagt.