Brenzlige Szenen: Polizei stoppt Chaos-Fahrt

Auch lautstarkes Gehupe aus beiden Fahrtrichtungen kann die zeitweilige Geisterfahrt nicht beenden. Das gelingt erst der von der filmenden Beifahrerin alarmierten Polizei, die das Fahrzeug am Anfang der Kasbachstraße in Jenbach stoppte. Unbestätigten Berichten zufolge dürfte die Fahrerin an Unterzuckerungen gelitten haben, die Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon.