Tirol kündigt für 2019 30 Mal Blockabfertigung an

„Wir verzeichnen seit Jänner einen dramatischen Anstieg des Lkw-Transits - im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 13 Prozent. Aus diesem Grund werden wir auch weiterhin alle Maßnahmen ergreifen, um die Verkehrs- und Versorgungssicherheit für die Tiroler Bevölkerung zu sichern“, sagte Platter nach einer Sitzung der schwarz-grünen Landesregierung, die traditionell am „Hohen Frauentag“, wie „Maria Himmelfahrt“ in Tirol genannt wird, stattfand. Die Lkw-Blockabfertigungen seien eine „Notmaßnahme, die wir weiter und aufgrund der Steigerung intensiver ergreifen werden“, so der Landeshauptmann.