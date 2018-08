Minamino schießt RB Salzburg zu Last-Minute-Sieg!

Red Bull Salzburg hat die erste Hürde auf dem Weg zur erstmaligen Teilnahme an der Champions League bravourös überwunden! Im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde gegen Shkendija Tetovo gab sich der Meister am Dienstag keine Blöße und siegte in Skopje nach einem soliden Auftritt 1:0 (0:0). Die „Bullen“ waren bereits mit einem 3:0-Heimsieg im Gepäck nach Mazedonien gereist. Der eingewechselte Takumi Minamino traf in der 92. Minute nach einem schweren Abwehrfehler. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose zog zum insgesamt siebenten Mal in der Klubgeschichte in die finale Qualifikationsphase der Champions League ein.