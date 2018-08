Wie Therapiebegleithündin „Lilly“ Menschen hilft

„Krone“: Wie gestaltet sich Ihr gemeinsamer Arbeitseinsatz?

Dörflinger-Huber: Wie genau gearbeitet wird, ist nicht immer gleich, es gibt ja verschiedenste Einsatzfelder in Altersheimen und Pflegewohnhäusern oder auch Kindergärten und Schulen. „Lilly“ arbeitet im Einzeltherapiesetting. Meine Kollegen haben Patienten aus verschiedenen Bereichen, wenn diese Tiere mögen dann fragen sie bei uns an. Ich gestalte dann eine Einheit pro Woche, das Training wird an die Bedürfnisse des Klienten angepasst. Die Aufgaben unterscheiden sich also. Beispielsweise soll „Lilly“ Leckerlis bekommen, der Patient muss diese dann zerkleinern oder verstecken- das involviert Abläufe wie bücken, oder sich an etwas erinnern -, sie in Zeitungspapier einwickeln, was die Feinmotorik betrifft, einen Turm bauen und das Leckerchen oben auf legen und so weiter. Der Hund ist die Motivation, Aufgaben zu bewältigen, die Patienten sonst mit weniger Freude durchführenn würden.