Trauer und Bangen nach Horror-Unfall auf der A12

Zustand der Brüder stabil, Sorge um Enkerl

Vonseiten der Uniklinik Innsbruck, wo der 20-Jährige behandelt wird, hieß es am Montag: „Der Patient liegt nach wie vor bei uns auf der Intensivstation, er ist aber außer Lebensgefahr.“ Sein 15-jähriger Bruder, der ins Salzburger Unfallkrankenhaus gebracht wurde, hat offenbar auch das Schlimmste überstanden. „Sein Zustand ist stabil“, erklärte eine Sprecherin auf Anfrage der „Tiroler Krone“. Der vierjährige Enkelbub liegt in der Uniklinik Salzburg auf der Kinderintensivstation in künstlichem Tiefschlaf.