Die Gletscher füllen bei Hitze Stauseen an

Der wenige Regen und die große Hitze hinterlassen im ganzen Bundesland und darüberhinaus ihre Spuren. Am Offenkundigsten wird dies bei den Badeausflügen. Die Pegelstände der Seen und Flüsse sind extrem niedrig. Außer an einem Ort in Salzburg: Die Stauseen in Kaprun sind bereits jetzt zu drei Viertel gefüllt.