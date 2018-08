Grid Girls von Österreich: So schön ist die MotoGP

In Spielberg ist Nicole im Team von KTM - und gerade deshalb heiß begehrtes Fotomotiv. „Das macht Spaß und hat für mich gar nichts mit Sexismus zu tun. In all den Jahren als Grid Girl hab’ ich viel Selbstvertrauen bekommen und mich als Mensch weiterentwickelt“, versichert die Studentin, die mit Kommunikationswissenschaft und mit Sprachen - Englisch, Italienisch, Spanisch, Russisch (!) - irgendwann genau in diesem Zirkus auch hauptberuflich Fuß fassen will. Weil KTM heute nur einen Piloten ins MotoGP-Rennen schicken kann, muss Nicole oder Julia Muigg in die Startaufstellung der (kleineren) Moto 3 ausweichen: „Wir werden wohl eine Münze werfen!“