Austria forsch: „Sind heiß auf den Meister!“

Angeschlagen in die Mozartstadt

Zweckoptimismus oder echter Optimismus? Violett kommt nach dem letzten 0:1 in Wolfsberg angeschlagen in die Mozartstadt, die Bullen strotzen vor Selbstbewusstsein: Daheim seit 29 Ligaspielen ungeschlagen (die letzte Niederlage gab es am 27. November 2016 gegen die Admira, 1:0-Siegestorschütze damals der jetzige Austrianer Christoph Monschein), gegen die Austria gab es im eigenen Stadion in den letzten 16 Duellen nur eine Niederlage. Mit Trainer Thomas Letsch trat Violett bisher einmal bei dessen Ex-Klub an: Am 18. März 2018, Endstand 0:5.