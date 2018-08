Nebenbuhler mit Messer attackiert: Mann verurteilt

„Die Anklage kennen Sie ja schon“, hatte Staatsanwalt Hansjörg Bacher am ersten Verhandlungstag (3.7.) in Richtung des Beschuldigten gesagt. 2016 und 2017 hatte der Prozess schon stattgefunden, jedes Mal entschieden die Geschworenen auf versuchten Mord und verhängten zwölf Jahre Haft. Dieses Urteil sei auch völlig in Ordnung gewesen, betonte der Ankläger, aber „die Fragestellung an die Geschworenen war im System nicht richtig.“ Insgesamt hätten sich mittlerweile 31 Richter - Strafrichter, Laienrichter, Richter von OGH und Oberlandesgericht - mit dem Fall beschäftigt.