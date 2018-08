Entlassene Terrorverdächtige sorgen für Ärger

Untergetaucht und international gesucht

Was so eine Enthaftung nach sich ziehen kann, zeigen Fälle aus der Vergangenheit. 2015 etwa wurden in Graz drei Terrorverdächtige von einer Richterin aus der U-Haft entlassen. Sie sollten, so die blauäugige Begründung, auf freiem Fuß ihrem Prozess entgegensehen. Wenig überraschend: Zwei tauchten unter, waren seither nimmer gesehen und werden per internationalem Haftbefehl gesucht. Der Dritte stellte sich übrigens dem Verfahren: Urteil immerhin sechs Jahre