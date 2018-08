Alpines Wissen für Montenegro

Wenn es um Einsätze im Felswänden, auf Gletschern oder Gipfelgraten geht, dann ist das Know How der Österreichischen Einsatzkräfte international gefragt. Und so fragte die Regierung von Montenegro beim Innenministerium um eine Alpinausbildung für ihre neue, mobile Einheit der Grenzpolizei des Balkanstaates an.