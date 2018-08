Rapidler sauer: „Das darf uns nie passieren!“

Bereits am Montag wird das Play-off zur Europa-League ausgelost. Da kann - laut vorzeitiger UEFA-Topfeinteilung - Rapid von den gesetzten Teams „nur“ noch den FC Basel, Kopenhagen, Maribor oder Steaua Bukarest bekommen. Aber zunächst muss die Hürde Slovan Bratislava genommen werden. Mit so einer Leistung wird das schwierig. Und passend zum gebrauchtem Samstag zog Rapid in der zweiten Cup-Runde auswärts Mattersburg. Auch nicht dankbar.