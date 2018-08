Neo-Coach Koller: „In Basel-Team ist Feuer drin!“

Marcel Koller hat am Freitag seinen ersten Arbeitstag als neuer Trainer des FC Basel absolviert. Vor seinem Debüt am Samstag ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub Grasshoppers blieb Österreichs früherem Fußball-Teamchef gerade einmal ein Training zur Einstimmung auf seine neue Aufgabe. „Man kann in dieser kurzen Zeit keine großen Wunder erwarten“, sagte Koller.