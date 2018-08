Mopedlenker stürzte auf Flucht vor Polizei in Bach

Der Mopedlenker war am Montag gegen 11 Uhr in Wünschendorf (Bezirk Weiz) unterwegs gewesen. Eine ihm nachfahrende Streife der Polizeiinspektion St. Margarethen an der Raab wollte ihn zur Lenker- und Fahrzeugkontrolle anhalten. Als er die Anhaltezeichen der Beamten bemerkte, beschleunigte er und fuhr ungebremst über mehrere Kreuzungen. Im Ortsteil Takern II raste er durch eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h, kam in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Bach.