Brütende Hitze: Diözese wirbt mit „coolen Kirchen“

Österreich schwitzt - und das wahrlich nicht zu knapp. Bei bis zu 36 Grad im Freien und ungetrübtem Sonnenschein fällt es durchaus schwer, einen kühlen Kopf zu bewahren. Auch in den kommenden Tagen ist Abkühlung nicht in Sicht - am Mittwoch soll es sogar noch ein wenig heißer werden. In Vorarlberg etwa werden bis zu 37 Grad erwartet. Wem das Freibad oder der Badesee jedoch zu voll und laut sind, der findet Hilfe in der Kirche - in erster Linie jedoch nicht so, wie man jetzt vielleicht denken möchte ...