Austria jubelt: „Fans kitzelten Kraft heraus!“

Und ging gegen den Tiroler Klub, der nach 1538 Tagen auch eine Rückkehr (in die Bundesliga) feierte, auf! So hatte die Austria vor 13.155 Besuchern auch die starke Heimauftakt-Bilanz mit nur einer Pleite in 21 Spielen (1976 gegen die Vienna 0:2 im Prater-Stadion) bestätigt.