Nach Anwaltsbesuch hatte Insassin Schmuck in Hose

Geistig Beeinträchtigtem 250.00 Euro abgeluchst

Nun macht ein weiterer Fall von sich reden, der sich kürzlich in der Justizanstalt Graz-Jakomini abgespielt haben soll. An jenem Tag bekam eine wegen Betrug Verurteilte - sie sitzt, weil sie als Prostituierte unter falschen Vorwänden einem geistig beeinträchtigten Grazer 250.000 Euro auf hinterhältige Weise abgeluchst hat - im Verhörbereich der Justizanstalt Besuch ihres Anwalts. Einem Beamten fiel auf, dass die Trennscheibe zwischen ihr und dem Advokaten geöffnet war.



Schmuck in der Hose entdeckt

Sofort nach Besuchsende wurde eine Visitierung der Frau angeordnet. In ihrer Hose entdeckten Beamte ein Schmucketui mit einem Paar Ohrringe und einer Halskette. Erste Reaktion der Frau: Der Schmuck stamme nicht vom Rechtsanwalt! Nun ist die Rechtsabteilung der Justizanstalt am Zug. Auch für diesen Advokaten gilt die Unschuldsvermutung.