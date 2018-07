Michael Douglas: „Manchmal weine ich vor Glück“

„Ich bin ein Überlebender“

Der US-Schauspieler kämpfte gegen Zungenkrebs, sei aber seit sechs Jahren krebsfrei. „Ich bin ein Überlebender“. Er genieße mittlerweile jeden Sonnenaufgang, lese in der Früh stundenlang Zeitung und habe ein selbstfahrendes Auto. „Vieles in unserem Schicksal liegt in unseren Genen. Mein Dad wird im Dezember 102 und ist neuerdings ein Facetime-Freak. Er ruft mich mit Video-Bild an und will wissen, wo ich bin.“