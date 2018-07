Überfall auf Trafik: Verdächtiger ausgeforscht!

Nach einem Raubüberfall auf eine Trafik in Wattens ist ein 23-Jähriger als mutmaßlicher Täter ausgeforscht worden. Laut Polizei sei der junge Mann geständig, die Trafik am 15. Juni mit einer Schreckschusspistole überfallen zu haben. Dabei soll ihn seine 20-jährige Freundin unterstützt haben. Der mutmaßliche Täter sitzt nun in U-Haft, dessen Komplizin wurde auf freiem Fuß angezeigt.