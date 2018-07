Luftballons lösten große Suchaktion im Gebirge aus

Am vermuteten Absturzort fanden sich weder Gleitschirm noch eine verletzte Person, also wurde mit einem Hubschrauber und Bergrettern weitergesucht. Schließlich entdeckte der Suchtrupp zwei große, weiße Luftballons, die aneinandergebunden waren und sich in einem Baum verfangen hatten. Damit war der „Absturz“ geklärt und die Suche zu Ende.