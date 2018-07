Asfinag kämpft gegen illegale Mülldeponien

Für die richtige Entsorgung des Mülls stehen österreichweit auf den 50 Asfinag-Rastplätzen und 90 Raststationen ausreichend Mistkübel und Container zur Verfügung. 2017 hat die Asfinag in Südösterreich mehr als 2000 Tonnen Müll entsorgt und dafür drei Millionen Euroausgeben müssen. In ganz Österreich fielen in Summe 6760 Tonnen Müll an, die Entsorgungskosten beliefen sich auf etwas mehr als zehn Millionen Euro. Aufgeschlüsselt bedeutet das, dass in der Steiermark 1329 Tonnen Müll angefallen sind, in Kärnten immerhin 711 Tonnen.