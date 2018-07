Schräg! David Alaba versucht sich als Rapper

Das Lied entstand im Urlaub des Fußballstars, der Fan von Rapper Drake und Freund von Kay One und RAF Camora ist. Auto-Tune, eine Software zur automatischen Tonhöhenkorrektur, war dabei in München im Studio von Adrian Louis bei Davids Stimme natürlich im Einsatz. Papa George, der 1999 mit Petra Suk als Two in One mit dem „Indian Song“ Platz zwei der österreichischen Charts erobert hatte, lacht: „Ich habe sie einfach machen lassen, sie hatten auf jeden Fall viel Spaß. Die Geschmäcker sind aber verschieden."