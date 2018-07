Rapid: Boli-Bolingoli weg? „Bloß ein Gerücht“

Während die Vollzugs-Meldung von Giorgi Kvilitaias Transfer zu Gent immer näher rückt, geht in Hütteldorf das nächste Wechsel-Gerücht um. Denn laut belgischen Medien sollen die deutschen Bundesligisten Bremen und Hannover an Defensivspieler Boli Bolingoli interessiert sein. Was Rapids Sportchef sehr entspannt betrachtet: „Es ist ein Gerücht, das mich völlig kalt lässt. Denn es gibt keine offizielle Anfrage“, betonte Fredy Bickel.