Psychologie-Studium: In Graz bleibt Ansturm hoch

Angehende Pharmazeuten könnten noch getestet werden

Fix sei auch schon, dass das Aufnahmeverfahren für Biologie nicht weiter fortgesetzt werden muss: Hier haben sich 244 Personen für die 268 Studienplätze registriert und somit alle Bewerber einen fixen Platz. In Bachelor Molekularbiologie haben sich über die TU Graz 125 Personen für 106 Plätze angemeldet, an der Uni Graz selbst noch weitere 376 Interessenten für weitere 322 Studienplätze. Nach dem Online-Self-Assessment wird sich auch entscheiden, ob es für die 399 Angemeldeten in Pharmazie (bei 384 Studienplätzen) noch einen Aufnahmetest Ende August geben wird.