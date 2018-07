Mann überfiel Wettcafe in Graz mit einem Messer

In der Nacht auf Montag überfiel ein noch unbekannter Täter ein Wettcafé am Grazer Lendplatz. Der große und kräftige Mann betrat das Lokal gegen 0.41 Uhr, bedrohte die Angestellte mit einem Messer und erbeutete einen Bargeldbetrag in derzeit noch unbekannter Höhe. Eine Alarmfahndung blieb laut Polizei ergebnislos.